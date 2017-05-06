Cakarta'ya yeni müslüman vali

Cakarta Seçim Komisyonu (KPUD), seçimin ikinci turunda oyların çoğunu alan Basvedan’ın 2017-2022 dönemi için 5 yıllığına vali seçildiğini açıkladı.

KPUD, Basvedan ve yardımcısı Sandiaga Salahuddin Uno’nun ekim ayında göreve başlayacağını bildirdi.

Başkentte 19 Nisan’da yapılan valilik seçiminin resmi sonuçları, geçen hafta kamuoyuna duyurulmuştu. KPUD, kazanan ismin ise ileri bir tarihte açıklanacağını belirtmişti.

Geçen hafta açıklanan resmi sonuçlara göre, Basvedan oyların yüzde 57,96’ısını almıştı. İslam’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanması süren ve Ahok lakabıyla bilinen Hristiyan Vali Basuki Tjahaja Purnama'nın oy oranı ise 42,04’te kalmıştı.

Seçimin ilk turu şubat ayında yapılmış, üç adaydan hiçbirinin yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle ikinci tura kalmıştı. İlk turda en fazla oyu alan Basvedan ve Purnama, ikinci turda aday olma hakkını elde etmişti.

İslam'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Purnama’nın, Endonezya yasalarına göre yerel seçime katılması ve görev yapmasında engel bulunmuyordu.

Bir yıl hapis istemiyle geçen ay sonu mahkemeye çıkan ve hakkındaki kararın açıklanması 9 Mayıs'a ertelenen Purnama, geçen yıl eylül sonundaki konuşmasında Maide Suresi'nin 51. ayetiyle ilgili yorumu üzerine İslam'a hakaret etmekle suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı. Cakarta'nın ilk Çin asıllı ve 50 yıl aradan sonra 2014'te göreve gelen ilk Hristiyan valisi olan Purnama İslam’a hakaret ettiği ileri sürülen konuşmasında, "Bazı gruplar Kur'an-ı Kerim'den ayetlere atıfta bulunarak halktan beni seçmemelerini istiyor. Bu yaklaşım insanları aptal yerine koymak anlamına gelir." ifadelerini kullanmıştı.