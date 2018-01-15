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Buradasınız : » » Cakarta'da borsa binasında tavan çöktü

Cakarta'da borsa binasında tavan çöktü

Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki Menkul Kıymetler Borsası binasının tavanının çökmesi sonucu 72 kişi yaralandı.

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Cakartada borsa binasında tavan çöktü

Endonezya’nın başkenti Cakarta’daki Menkul Kıymetler Borsasının (JSX) "Tower 2" adlı binasının giriş katının üstündeki orta tavan tamamen çöktü.

Cakarta Emniyeti Sözcüsü Argo Yuwono, kentteki hastanelerden alınan bilgiye göre çökme sonucu 72 kişinin yaralandığını ifade etti. 

Yuwono, şu ana kadar can kaybının yaşanmadığını dile getirerek, 4 farklı hastanede tedavisi devam eden yaralılar arasında bazılarının durumunun ciddiyetini koruduğunu kaydetti.

Olayı yeri incelemesinde patlayıcı bir maddeye rastlamadıklarına işaret eden Yuwono, tavanın neden çöktüğüne ilişkin soruşturma yapıldığını söyledi.

Bu arada, şirket çalışanlarının çoğunluğunun yemek arası nedeniyle bina dışında olması büyük bir faciayı önledi.

Ancak çökme sırasında asma katta borsayı ziyaret eden bir öğrenci grubu bulunuyordu. 

Olay nedeniyle kısa bir süre ara verilmesinin ardından borsa işlemleri yeniden başladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Endonezya, cakarta borsa, cakarta
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