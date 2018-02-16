Çadlılar Türkiye'nin yardım eliyle temiz suya kavuştu

TDV'nin "Bir Damla Hayat" projesi kapsamında kurduğu tesislerden biri olan istasyonun açılışı başkente 100 kilometre uzaklıktaki Mandalia bölgesinde törenle yapıldı.

Törene Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Erdal Sabri Ergen, Mandalia Kaymakamı El Gani Adem Kori, TDV Yurtdışı Hayri ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Selçuk Öztürk, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Çad Koordinatörü Muhammet Sıddık Yıldırım ile yerel yöneticiler ve bölge halkı katıldı.

Açılışta konuşan Büyükelçi Ergen, "Cumhurbaşkanımız, 2 ay önce yaptığı Çad ziyaretinde bize Afrika'da kalıcı işler yapma talimatı verdi. Biz de bu talimat doğrultusunda Afrika'da kalıcı işler yapmaya başlıyoruz. Bugün açılan su istasyonu, 10 adet güneş enerjisi paneli, 14 tonluk depo, 6 adet musluğuyla bu kalıcı projelere bir örnek." dedi.

Çad’a 8 su istasyonu

TDV Yurtdışı Hayri ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Öztürk ise Çad’ın Gambarou, Mandalia, Korneri, Goulfaye, Baga Sola, Abgar, El Lota ve Klesoum bölgelerinde toplam 8 su istasyonu açtıklarını, istasyonların güneş panelleri, deposu ve muslukluları ile 140 bin avroya mal edildiğini, su istasyonları sayesinde binlerce insanın temiz suya erişiminin çok daha rahat olacağını söyledi.

Vakfın temiz suya en çok ihtiyaç duyulan Afrika’da Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Sudan, Togo, Uganda, Zimbabwe, Gana, Somali, Ruanda, Madagaskar ve Gine Bissau'da su istasyonları açtığını anımsatan Öztürk, "Afrika’da yaygın olan manuel su kuyularının aksine elektrik enerjisi ile çalışan, kendi deposu olan, yapılan anlaşmalar sayesinde bakım hizmeti alacak olan bu istasyonların ve bölge insanının 30 yıla kadar temiz suya ulaşım sorununa çözüm sunması öngörülmektedir." diye konuştu.

Açılış hatırası olarak su istasyonunun bulunduğu alana fidan diken Büyükelçi Ergen, halkla bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA