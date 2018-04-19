Çadlı hastalar Türkiye'de şifa bulacak

Çad'ın başkenti Encemine'deki Devlet Hastanesi yöneticilerinden Dr. Abdoulaye Adam Djerou, yurt dışında tedavi görecek hastalar konusunda ilk tercihlerinin bundan böyle Türkiye olacağını söyledi.

Djerou, geçen hafta Antalya'daki bir medikal fuarında gördüğü fırsatların Türkiye'yi tercih etme nedenlerinin en net açıklaması olduğunu dile getirdi.

Fuar vesilesiyle gittiği Türkiye'de hastanelerin teknik donanımı ile personel kalitesini yerinde incelediğini belirten Djerou, "Türkiye'deki hastaneler son model donanımlara sahip, tedavi ve ağırlama bakımından yabancı hastalar için en uygun şartları taşıyor" dedi.

Çadlı hastalara indirim

Djerou, Çadlı hastalar için uygun tedavi şartlarının sağlanması bakımından birçok hastane yetkilisinden söz aldığını söyledi.

"Türkiye'deki bazı hastanelerden Çadlı hastaların tedavisinde yüzde 50'ye varan fiyat indirimi sözü aldık" diyen Djerou, Türkiye ile Çad'ın eskiden beri dost olduğunu vurguladı.

Dr. Djerou, geçen aralık ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkeye yaptığı ziyarette de Çadlı hastaların Türkiye'de tedavi edilmesi konusunun ele alındığını hatırlattı.

THY seferlerinin etkisi

Çad'ın en büyük hastanelerinden El Şifa'nın finansörlerinden Dr. Abdelmouti Musa da tıbbi malzeme tedariki ve hasta transferi konusunda tercihlerini Türkiye'den yana kullanacaklarını ifade etti.

Türkiye'nin son yıllarda tıp alanında büyük ilerlemeler kaydettiğine dikkati çeken Musa, Türk Hava Yolları'nın (THY), İstanbul-Encemine direkt uçuşlarının bu kararda etkili olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA