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Çad'dan ABD'nin seyahat yasağına tepki

ABD'nin Encemine Büyükelçisi Pasi, Trump yönetiminin seyahat yasağı kararı sonrası Çad Başbakanlığına çağrıldı.

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Çaddan ABDnin seyahat yasağına tepki

Çad hükümeti, ABD yönetiminin seyahat yasağı kararı sonrasında ABD'nin Encemine Büyükelçisi Geeta Pasi'yi Başbakanlığa çağırdı.

Çad Başbakanlık Genel Sekreteri Abderamane Djasnabaille yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı, Çad'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin vatandaşlarına seyahat kısıtlamalarını öngören kararname sonrası Pasi'nin Başbakanlığa çağrıldığını söyledi.

Çad hükümetinin ABD ile sorunun çözümü için öncelikle diplomatik yolları araştıracağını belirten Djasnabaille, Pasi'nin Başbakan Pahimi Padacke ve bazı bakanlarla görüştüğünü ifade etti.

Trump yönetiminin kararının diplomatik olmadığını Büyükelçi Pasi'ye ilettiklerini aktaran Djasnabaille, "ABD'nin bu kararından vazgeçmesi yönündeki talebimizi dile getirdik çünkü bu kararname sadece vatandaşlarımıza zarar vermedi, aynı zamanda ülkemizin imajıyla ilgili kötü sonuçlar da doğurdu." dedi.

Öte yandan konuya ilişkin basın toplantısı düzenleyen İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Madeleine Alingue, "Hükümet olarak ABD yönetiminin aldığı kararı şaşkınlıkla karşıladık. Trump'ı bu kararını yeniden gözden geçirmeye davet ediyoruz. Karar ABD ile özellikle terörle mücadele alanındaki iyi ilişkilerimize zarar veriyor." diye konuştu.

Trump yönetiminin yeni kararıyla seyahat kısıtlamaları ve sıkı güvenlik kontrolleri getirdiği ülkeler İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Çad, Kuzey Kore ve Venezuela oldu. Yeni listeden Sudan'ın çıkarılmış, buna karşın listeye Kuzey Kore, Venezuela ve Çad eklenmişti.

Etiketler: abd, çad, Donald Trump
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