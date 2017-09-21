  • 21 EYLÜL 2017, PERŞEMBE

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Çad'da kolera salgını: 120 ölü

Çad'da görülen kolera salgınında 120 kişinin öldüğü bildirildi.

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Çadda kolera salgını: 120 ölü

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son günlerde, ülkenin doğusundaki Salamat, Sila ve Ouaddai bölgelerinde etkili olan salgın nedeniyle 120 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başka bölgelere yayılma riski bulunduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede bu hafta 600'den fazla kolera vakasına rastlandığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hükümetin salgına etkin şekilde müdahale edilmesi amacıyla kriz masası kurduğu ifade edildi.

Çad'ın güney kesimini etkileyen 2011 yılındaki kolera salgınında 3 bin kişi yaşamını yitirmişti.

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, çad
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