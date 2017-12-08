'Büyük koalisyon'da ilk görüşme haftaya başlıyor

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) yöneticileri arasında "büyük koalisyon"da ilk görüşme gelecek hafta çarşamba günü yapılacak.

SPD Federal Meclis Grubu Başkanı Andrea Nahles, "Deutschlandfunk" radyosuna yaptığı açıklamada, SPD Olağan Genel Kongresi’nde delegelerin CDU/CSU ile ön görüşme yapma konusunda açık destek verdiğini söyledi.

Nahles, CDU/CSU ve SPD yöneticilerinin gelecek hafta çarşamba günü görüşeceğine ilişkin Alman Haber Ajansının (DPA) haberini de doğruladı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkan Yardımcısı Julia Klöckner de SPD'nin CDU/CSU ile görüşme yapma kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

DPA’nın haberine göre, çarşamba günü gerçekleşecek görüşmeye, CDU Genel Başkanı ve Başbakan Angela Merkel, Hristiyan Sosyal Demokrat Parti lideri Horst Seehofer ve SPD Genel Başkanı Martin Schulz ile bu partilerin Federal Meclis grup başkanları katılacak. Tarafların resmi ön görüşmelere başlamadan önce bu toplantıda ortak yanlarının araştırılmasının hedeflendiği kaydedildi.

SPD Olağan Genel Kongresi’nde dün parti yönetiminin CDU/CSU ile "ucu açık" şekilde koalisyon ön görüşmelerine başlama kararı onaylanmıştı.

Almanya'da 24 Eylül'de yapılan genel seçimin ardından 18 Ekim'de başlayan ve yaklaşık 4,5 hafta boyunca hükümeti kurmak amacıyla müzakereler yapan CDU/CSU, FDP ve Yeşiller arasındaki ön görüşmeler, FDP'nin masadan kalkmasıyla başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Erken seçime gidilmesini istemeyen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier daha sonra ülkedeki siyasi partilere çağrıda bulunarak, koalisyon hükümetinin kurulması konusunda sorumluluktan kaçmamalarını istemiş ve parti lideriyle görüşmeye başlamıştı.

Steinmeier’in, son olarak Merkel, Seehofer ve Schulz ile yaptığı görüşmenin ardından Hristiyan Birlik partileri "büyük koalisyon" için kapıların açık olduğunu açıklamış, SPD yönetimi de CDU/CSU ile “ucu açık” şekilde koalisyon ön görüşmelerine başlama kararı almıştı.

Kaynak: AA