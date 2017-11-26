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Buradasınız : » » Büyük Etiyopya Koşu'suna 44 bin kişi katıldı

Büyük Etiyopya Koşu'suna 44 bin kişi katıldı

Addis Ababa'da 17.'si düzenlenen Büyük Etiyopya Koşusu'na bu yıl yaklaşık 44 bin kişi katıldı. 10 kilometrelik yarışı erkeklerde Berega, kadınlarda ise Yemer kazandı.

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Büyük Etiyopya Koşusuna 44 bin kişi katıldı

Afrika'nın en geniş katılımlı koşusu olarak kabul edilen Büyük Etiyopya Koşusu yapıldı.

Başkent Addis Ababa'nın Meskel Meydanı'nda başlayan koşuya amatörlerin yanı sıra dünyanın farklı ülkelerinden profesyonel atletler de dahil yaklaşık 44 bin kişi katıldı.

10 kilometrelik koşu alanında, organizasyonun aksamaması için güvenlik güçleri geniş önlem aldı.

Erkeklerde Etiyopyalı Solomon Berega 28.36.10'luk derecesiyle, kadınlarda ise yine aynı ülkeden Zeyneba Yemer 32.30.60'lık süresiyle birinci oldu.

Koşuya engelli sporcular da büyük ilgi gösterdi. 

Kaynak: AA 

Etiketler: büyük etiyopya koşusu, 44 bin kişi
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