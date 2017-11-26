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Büyük Etiyopya Koşu'suna 44 bin kişi katıldı

Addis Ababa'da 17.'si düzenlenen Büyük Etiyopya Koşusu'na bu yıl yaklaşık 44 bin kişi katıldı. 10 kilometrelik yarışı erkeklerde Berega, kadınlarda ise Yemer kazandı.

26 Kasım 2017 Pazar 13:16



