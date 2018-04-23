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Buradasınız : » » "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde şehit edilen Filistinli sayısı 41'e yükseldi

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde şehit edilen Filistinli sayısı 41'e yükseldi

Gazze sınırında 30 Mart'ta başlayan "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli daha şehit oldu.

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&quot;Büyük Dönüş Yürüyüşü&quot;nde şehit edilen Filistinli sayısı 41e yükseldi

30 Mart Toprak Günü'nden bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nün başladığı ilk günlerde başından yaralanan Said Muhammed Vehbe şehit oldu.

Vehbe'nin şehit olmasıyla birlikte barışçıl gösterilerde İsrail askerlerinin şehit ettiği Filistinlilerin sayısı 41'e yükseldi. Gösteriler sırasında 3 bin 500'den fazla kişi yaralandı.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" ile başlattıkları barışçıl gösterilerine mayıs ayı ortasına kadar devam etmeyi planlıyor.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, büyük dönüş yürüyüşü
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