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Buradasınız : » » "Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde şehit edilen Filistinli sayısı 40'a yükseldi

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"nde şehit edilen Filistinli sayısı 40'a yükseldi

Gazze-İsrail sınırında devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaralanan bir Filistinli şehit oldu. Toplam şehit sayısı 40 oldu.

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&quot;Büyük Dönüş Yürüyüşü&quot;nde şehit edilen Filistinli sayısı 40a yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı sözcüsü Eşref el-Kudra yaptığı yazılı açıklamada, "Cuma günü Refah kentinin doğu sınırında karnından yaralanan 20 yaşındaki Abdullah Muhammed Şimali şehit oldu." ifadelerini kullandı.

Şimali'nin şehit olmasıyla birlikte 30 Mart'tan bu yana devam eden gösterilerde İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinlilerin sayısı 40'a yükselmiş oldu.

Toprak günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: israil, gazze, Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterileri, büyük dönüş yürüyüşü
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