Burundi'de saldırı

Polis sözcülerinden Pierre Nkurikiye, açıklamasında, ayrılıkçı bir grubun ülkenin batısında Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırına yakın Gihanga bölgesine saldırdığını belirtti.

Ayrılıkçıların bölgede yaşayan 4 kişiyi kaçırdığını ve 3 iş yerini yağmaladığını söyleyen Nkurikiye, olay yerine gelen askerlerle saldırganlar arasında çıkan çatışmada 4 ayrılıkçının öldürüldüğünü bildirdi.

Yerel kaynaklar, saldırganların Aloys Nzabampema liderliğindeki ayrılıkçı gruba mensup olduğunu öne sürdü.

Burundi'de 2009 yılında ortaya çıkan ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusuna yerleşen ayrılıkçı grup, Aruşa Anlaşması'nın uygulanmadığını gerekçe göstererek Burundi hükümetine karşı eylemler düzenliyor.

Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet Başkanı'nın yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.

Resmi verilere göre, şiddet olaylarında binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 300 binden fazla kişi güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldı.