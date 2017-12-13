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Buradasınız : » » Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza 17 yıl daha görevinde kalmak istiyor

Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza 17 yıl daha görevinde kalmak istiyor

Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, görev süresini 2034'e kadar uzatabilmenin yolunu arıyor.

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Burundi Devlet Başkanı Nkurunziza 17 yıl daha görevinde kalmak istiyor

Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza, 2020'de sona erecek görev süresine 7'şer yıldan oluşan 2 dönem daha eklemek için yapılacak anayasa değişikliğini referanduma götürecek.

Nkurunziza, meclise konuya ilişkin anayasa değişikliği referandumunu "sözle ya da eylemle" engellemeye çalışanları sert bir dille uyararak geçilmemesi gereken bir "kırmızı çizgi" olduğunu hatırlattı.

Referandumdan evet çıkarsa Nkurunziza, görev süresinin biteceği 2020'den itibaren 14 yıl daha yönetimde kalabilecek.

2 dönem kuralını da yıkmıştı

Nkurunziza, hükümetle silahlı gruplar arasında 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'ndaki "devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını duyurmuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin 25 Nisan 2015'te Nkurunziza'nın adaylığını kabul etmesinin ardından 26 Nisan'da halk ve güvenlik güçleri arasında ilk çatışmalar başlamıştı.

Aynı tarihlerde muhalefeti destekleyen medya kuruluşları kapatılırken çok sayıda muhalif hakkında tutuklama kararı çıkarıldı.

Kriz nedeniyle yaşanan protesto gösterilerinde ve şiddet olaylarında binden fazla kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 400 bin kişi komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmıştı.

Kaynak: AA 

Etiketler: Burundi Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza
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