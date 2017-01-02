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Burundi Çevre Bakanı Niyonkuru öldürüldü

Burundi Su ve Çevre Bakanı Emmanuel Niyonkuru, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

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Burundi Çevre Bakanı Niyonkuru öldürüldü

Polis sözcülerinden Pierre Nkurikiye, Niyonkuru'nun, başkent Bujumbura'da Rohero Mahallesi'ndeki evine gittiği sırada düzenlenen silahlı saldırıda öldüğünü bildirdi.

Nkurikiye, saldırı anında bakanın yanında bulunan kadının gözaltına alındığını söyledi.

Devlet Başkanı Pierre Nkurunziza da sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı açıklamada, Niyonkuru'nun ailesine başsağlığı dileyerek sorumluların en kısa zamanda bulunup cezalandırılacağını kaydetti.

Saldırganın kimliğine ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Burundi'de 10 yıldır iktidarda bulunan Nkurunziza'nın, hükümetle silahlı gruplar arasında Ağustos 2000'de imzalanan Aruşa Anlaşması'nda yer alan "Devlet başkanının yalnızca iki kez seçilebileceğine" ilişkin maddeye rağmen, Nisan 2015'te üçüncü kez devlet başkanlığı için adaylığını açıklamasının ardından ülkede siyasi kriz ve şiddet olayları başlamıştı.

Etiketler: Burundi, çevre bakanı, emmanuel niyonkuru, suikast, silahlı saldırı
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