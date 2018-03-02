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Buradasınız : » » Burkina Faso'daki Fransa Büyükelçiliği yakınlarında saldırı düzenlendi

Burkina Faso'daki Fransa Büyükelçiliği yakınlarında saldırı düzenlendi

Burkina Faso’nun başkenti Vagadugu’da silahlı kişiler Fransız Büyükelçiliği ve Genelkurmay Başkanlığı yakınlarında saldırı düzenledi. Çatışmaların sürdüğü belirtiliyor.

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Burkina Fasodaki Fransa Büyükelçiliği yakınlarında saldırı düzenlendi

Yerel kaynaklara göre, Fransız Büyükelçiliği yakınlarında silah ve patlama sesleri duyuldu.

Görgü tanıkları, bazı silahlı kişilerin arabadan çıkıp etrafa ateş açtığını, ardından Burkina Faso Genelkurmay Başkanlığı ve Fransız Büyükelçiliği yakınlarında patlama sesi duyulduğunu aktardı.

Olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildiği, çatışmaların sürdüğü öğrenildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda olay yerinden yoğun bir siyah duman yükseldiği görülüyor.

Saldırganların kimliği halen öğrenilemezken, Burkina Faso emniyet yetkilileri yaptıkları açıklamada, çevik kuvvetin harekete geçtiğini belirterek Vagadugu sakinlerine olay yerinden uzak durulması çağrısı yaptı.

Başkentte konuşlu Fransız özel kuvvetlerinin de harekete geçtiği öğrenildi.

Fransız Büyükelçiliği, resmi hesabından, saldırılarda büyükelçiliğin ve Fransız Kültür Merkezi'nin hedef aldığını aktarmış ancak daha sonra saldırının hedefinin henüz bilinmediğini bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA, Jean-Baptiste Dipama@jbdipama, Storyfull

Etiketler: saldırı, patlama, Burkina Faso
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