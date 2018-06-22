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Bulutların Lushan Dağı ile dansı

Çin'de bulunan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Lushan Dağı'nın doğası ve bulutlarla olan dansı turistleri ve fotoğraf meraklılarını kendine çekiyor.

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Uçsuz bucaksız bulut denizi, Çin Jiangxi'de bulunan Lushan dağının üzerini örtüyor.

Bulutların oluşturduğu gizemli ve peri masalına benzeyen görüntüler, doğa yürüyüşü yapanların ve fotoğraf meraklılarının nefesini kesiyor.

Perşembe günü sabah saat 05.00 sularında, altın sarısı göğün altındaki yoğun bulutlar dağın zirvesinden adeta çağlayan gibi akıyor.

Turistleri mest eden bu görkemli manzara, fotoğraf meraklıları için de harika bir fırsat yaratıyor.

1996 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından Dünya Mirası listesine alınan Lushan Dağı, yaz aylarının önemli turistik yerlerinden.

Kaynak: Reuters

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