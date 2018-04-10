Bulgaristan'da vatandaşlar "savaş" korkusu yaşıyor

Gallup International kamuoyu araştırma şirketinin yaptığı ankete katılanların yüzde 53'ü yeni bir dünya savaşının çıkabileceği korkusu yaşıyor.

Ankete katılanların yüzde 34'ü yeni bir dünya savaşında nükleer silahların kullanılma ihtimalinin "çok yüksek" olduğunu, yüzde 28'i ise "yüksek" olduğunu söyledi.

"AB'nin Türkiye ile görüşmeleri sürdürülmeli"

Ankete katılanların yüzde 62’si Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye ile görüşmeleri sürdürmesi gerektiğini kaydederken, yüzde 33'ü ise bu diyaloğu "gereksiz" bulduğunu söyledi.

Katılanların yüzde 62'si de, AB Konseyi dönem başkanlığını yapan Bulgaristan'ın bu görevini başarıyla yürüttüğü görüşünü dile getirdi.

Kaynak: AA