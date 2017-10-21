Bulgaristan’da "tel örgü" tartışması

Bulgaristan-Türkiye sınırındaki tel örgünün bazı bölümlerinin aşırı yağışlar nedeniyle çökmesi ülkede siyasi tartışmalara neden oldu.

Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) Sözcüsü Elena Yonçeva, tel örgünün çöktüğü yerlere giderek göçmenlerin kaçak geçişlerini görüntüledi ve bunlarla bir belgesel hazırladı.

Yonçeva, 40-50 kişilik kaçak göçmen grupların geçişlerini belgelediğini belirterek, "Artık kaçaklar başka geçiş yolu aramak zorunda kalmaz, direk olarak delik deşik tel örgüden geçebilirler." dedi.

Tel örgünün son bölümü için 100 milyon avro harcandığını ancak sonuç alınamadığını savunan Yonçeva, proje ile ilgili yolsuzluk yapıldığını ve bu nedenle savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

Ninova, filmin galasına hükümet üyelerini davet edeceğini bildirdi.

Hükümet yetkilileri ise Yonçeva’nın belgesel filminin sakıncalı olduğunu belirtti.

İktidardaki Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar Partisi, Yonçeva’nın filminin galasının önlenmesini istedi. Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov ve İçişleri Bakanı Valentin Radev de Yonçeva'nın çalışmalarının ülkenin milli güvenliğini zedelediğini öne sürdü.

Ana muhalefetten sert tepki

BSP Genel Başkanı Korneliya Ninova ise Simeonov ve Radev’in filme sansür uygulatmak istediklerini belirterek, söz konusu isimlerin istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

Hükümet Basın Merkezi’nden yapılan açıklamada ise tel örgünün çöktüğü yerlerde polis ve askerin vardiyalarının artırıldığı, onarımın da kısa sürede tamamlanacağı kaydedildi.