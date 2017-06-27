Bulgaristan'da İslamofobik saldırı

Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik, yaptığı açıklamada, Birali'nin eşi ile 16 ve 20 yaşlarındaki kızlarının, başkent Sofya'nın "Svoboda" (Özgürlük) semtinde bir markette alışveriş yaparken, iki genç kadın ve bir erkeğin şiddetine maruz kaldıklarını söyledi.

Birali'nin eşi ve kızlarının hastaneye kaldırıldığını ve darp raporu aldığını aktaran Faik, saldırganların kısa sürede olay yerinden kaçtığını belirtti.

Olayla ilgili soruşturma açıldığını ifade eden Faik, polislerin bölgede bulunan tüm güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye başladığını dile getirdi.

Faik, polisin ilk belirlemelerine göre, saldırganların kadınlara başörtülü olmaları nedeniyle saldırdığını bildirdi. Olayı neticesiz bırakmayacaklarını vurgulayan Faik, Başmüftülük olarak İslam dini için kutsal olan bayramda huzur ve mutluluklarını bozan bu şiddet olayından dolayı büyük bir rahatsızlık duyduklarını söyledi.

Faik, "Kimseye zarar vermeyen insanlara saldırıda bulunan kişilerin bir an önce ortaya çıkarılması ve adaletin önünde yaptıklarının hesabını vermelerini istiyoruz. Ülkemizde dinler arası cepheleşmenin yaşanmasını istemediğimiz için kutsal bayram günlerinde yaşanılan bu çirkin olayın neticesiz kalmasını kabul etmeyeceğiz." dedi.

Soruşturma organlarının olayla ilgili girişim ve çalışmalarını yakından takip edeceklerine işaret eden Faik, saldırıya tanık olan Başmüftü Yardımcısı Birali'nin de şokta olduğunu belirtti.