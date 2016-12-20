Bulgaristan'da hükümet krizi sürüyor

Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov’un istifasından sonra yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Reformcu Blok (RB) koalisyonu başarılı olamazken, krizi aşmak için erken genel seçime gidilmesi bekleniyor.

Blok üyelerinden milletvekili Nayden Zelenogorski, parlamentoda 7 gündür süren pazarlıkların ardından görüştükleri diğer siyasi güçlerinden destek alamadıklarını söyledi. 240 üyelik parlamentoda sadece 13 kişilik grubu olan RB adına konuşan Zelenogorski, "Maalesef bu parlamento ortamında hedeflerimize ulaşamadık. Umarız, bir sonraki parlamentoda reform çalışmalarımıza devam ederiz." dedi.

İstifa eden Başbakan Borisov’un lideri olduğu Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) Partisinin Genel Başkan Yardımcısı Tzvetan Tzvetanov ise, RB ile günlerce süren görüşmelerin sonuç getirmediğini belirtti. Tzvetanov, parlamentoda 84 sandalyeyle en büyük grubu oluşturan GERB ile RB arasında "çözülemeyecek kadar büyük görüş ayrılıkları" olduğunu söyledi.

Kabine görüşmelerine katılmayan, ana muhalefet Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ise, mevcut durumda hükümet kurma çalışmalarının başarılı olamayacağını savunarak, 26 Mart'ta seçimlere gidilmesini istedi.

RB'nin yarın hükümet kurmada başarısız olduğunu Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev'e bildirmesi bekleniyor. Bu durumda, Cumhurbaşkanı Plevneliev, görevinin sona ereceği 22 Ocak'a kadar iş başında kalacak ve yetkileri sınırlandırılmış bir teknokratlar hükümeti kurmak zorunda kalacak.

Cumhurbaşkanı seçilen BSP'nin adayı Rumen Radev ise, 22 Ocak'ta göreve başlar başlamaz, parlamentoyu feshederek, erken seçim tarihini açıklayacağını söylemişti.

Başbakan Borisov, 13 Kasım'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini, adayının kaybetmesi üzerine istifa etmişti. AA