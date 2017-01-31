Bulgaristan'da hava kirliliğine farkındalık eylemi

"Sofya’yı Kurtar" adlı bir sivil toplum örgütünün temsilcileri kentteki hava kirliliğine işaret etmek amacıyla gece yarısı kentin çeşitli yerlerinde bulunan heykel ve büstlerin başlarına gaz maskesi geçirdi.

Üzerinde "Nefes almak sağlığınıza zararlı olabilir", "Sofya-Avrupa'nın havası en kirli başkenti" ve "Hava kirliliği, kötü politikanın dışındaki her şeyi örtebilir" yazılı dövizler de asan protestocular, başkentte hava kirliliğinin kritik seviyelere ulaştığına dikkati çekti.

"Sofya'yı Kurtar" örgütü temsilcileri kentte hava kirliliğinin tehlikeli düzeye ulaştığını ileri sürerek Sofya'nın AB'nin en kirli başkenti olduğunu belirtti.

Protestocular ayrıca nüfusu yaklaşık 1,5 milyon olan şehirde her yıl 700 kişinin bu nedenle hayatını kaybettiğini savundu.

Daha önce şehirde hava kirliliğinin kabul edilebilir ölçüleri 8 kat aştığının saptandığı bildirilmişti.