  • 11 HAZIRAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.521
    EURO 5.33
  • BIST 96661.36
    ALTIN 188.906
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Bulgaristan'da askeri helikopter düştü: 2 ölü

Bulgaristan'ın Filibe kentinde Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bulgaristanda askeri helikopter düştü: 2 ölü

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR), ülkenin güneydoğusundaki Filibe kentine bağlı Krumovo Hava Kuvvetleri üssü bölgesinde Rus yapımı Mi-17 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü duyurdu.

Kazada helikopterdeki iki pilot hayatını kaybetti.

Helikopterin, halatla kurtarma eğitim çalışmalarına katıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, aniden irtifa kaybeden helikopterin havaalanı yakınlarında yere çakıldığını ve alev aldığını belirtti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER