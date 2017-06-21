  • 21 HAZIRAN 2017, ÇARŞAMBA

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Bulgaristan semalarında ortak hava polisliği

Bulgar ve İtalyan Hava Kuvvetleri, Bulgaristan hava sahasında, ortaklaşa “air policing” olarak adlandırılan hava polisliği yapacak.

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Bulgaristan semalarında ortak hava polisliği

Bulgar ve İtalyan Hava Kuvvetleri, Bulgaristan hava sahasında, ortaklaşa “air policing” olarak adlandırılan hava polisliği yapacak.

Bulgaristan hükümetinin toplantısında, NATO’nun doğu kanadı güvenliğinin sağlanması kapsamında, İtalya ile ortak çalışmalarda bulunulması kararı aldı.

Bakanlar Kurulu Basın Merkezinin açıklamasında, Temmuz-Kasım 2017 döneminde ülkenin güneydoğusundaki Graf İfnatievo Hava Kuvvetleri Üssü’ne, İtalya Hava Kuvvetlerine ait 4 adet "Eurofighter Typhoon“ tipi savaş uçağı ve 110 personelin konuşlandırılmasına izin verildiği belirtildi.

Rus yapımı MiG-29 tipi uçakların bulunduğu Bulgaristan Hava Kuvvetlerinin filosunun kritik derecede eskimiş ve yıpranmış olmasından dolayı, 2016 yılının eylül ayında ABD’nin F-15 tipi savaş uçakları bir haftalığına ülkenin hava sahasının güvenliğini üslenmişti.

O dönemde Karadeniz bölgesindeki sınır komşusu Rusya’nın sava uçaklarının, Bulgaristan’ın hava sahasına sıklıkla yaklaştıkları iddiası üzerine Bulgaristan, NATO kapsamında hava polisliği için yardım talebinde bulunmak zorunda kalmıştı.

Bu arada teknolojik ömrü tükenmek üzere olan 16 civarındaki Rus yapımı savaş uçakları ile kendi hava sahasını korumaya çalışan Bulgaristan, filosunun bakımını Polonya'ya yaptırmıştı. Bu karar, uçakların üreticisi Rusya ile ilişkilerde gerginlik yaşanmasına neden olmuştu.

Semalarının güvenliğini sağlamaya çalışan Bulgaristan Parlamentosu, ülkenin 16 uçaktan oluşacak yeni bir filo edinmesine ilişkin karar almış ancak ülkenin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle kararın uygulanması sürüncemede kalmıştı.

Etiketler: Bulgaristan, air policing, nato, savaş uçağı
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