Bulgaristan Rus diplomatları sınır dışı etmeyecek

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Başbakanlık'ta düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Moskova’daki Bulgaristan Büyükelçisi Boyko Kotzev’in sadece istişareye çağrıldığını, Sofya’ya geri çekilmediğini söyledi.

Başbakan Borisov, "İngiltere'ye tam destek veriyoruz ancak bu aşamada Rus diplomatları sınır dışı etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Borisov, çifte ajan Sergey Skripal’ın zehirlenmesiyle ilgili daha çok kanıt getirilmesini bekleyeceklerini belirterek, “Dolayısıyla Rusya ile ilişkilerimizde diplomatları kovmak, bizim diplomatlarımızı çekmek gibi şimdilik bir niyetimiz yok. Büyükelçi Kotzev, 8 Nisan’da yine Moskova’da olacak” dedi.

İngiltere, ABD, bazı AB üyeleri ve NATO, eski ajan Sergey Skripal ve kızı Yuliya Skripal’ın İngiltere’de zehirlemesine tepki olarak bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.

Skripal krizi nasıl başladı?

İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey Skripal ve kızının sinir gazıyla zehirlenmesi, iki ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.

Ajan Sergey Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.

Çifte ajan Sergey Skripal

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.

Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.

Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya, Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

Skripal ile kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı olduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA