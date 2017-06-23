Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev Atina'da

Radev: - "Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın Schengen'e katılması için verdiği destek çok önemli. Bu, insan kaçakçılığı ve terörizmle mücadelemizde etkinliğin garantilenmesi için tek yol" - Yunanistan Cumhurbaşkanı Pavlopoulos: - "Komşularımızın, NATO ve AB ile entegrasyonunu destekliyoruz"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ülkesinin Schengen bölgesine katılmasının, insan kaçakçılığı ve terörizmle mücadelenin etkinliği için tek yol olduğunu söyledi.

Radev, resmi ziyaret kapsamında geldiği Atina'da, Yunanistan Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopoulos tarafından resmi törenle karşılandı ve iki cumhurbaşkanı görüşmeden önce basına açıklamalarda bulundu.

İlk resmi yurt dışı ziyaretini Yunanistan'a yaptığını anımsatan Radev, bunun iki ülke arasındaki ilişkiler, NATO ve Avrupa Birliği'ndeki (AB) ortaklıklarına verdiği önemin göstergesi olduğunu belirtti.

Radev, Yunanistan ve Bulgaristan arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin Avrupa değerleri çerçevesinde örnek teşkil ettiğini anlatarak, ülkesinin NATO ve AB'ye üyeliklerine verdiği destek için Yunanistan'a teşekkür etti.

Güvenlik, göç politikası ve enerji gibi konularda iki ülkenin benzer pozisyonları bulunduğuna dikkati çeken Radev, "Yunanistan'ın, Bulgaristan'ın Schengen'e katılması için verdiği destek çok önemli. Bu, insan kaçakçılığı ve terörizmle mücadelemizde etkinliğin garantilenmesi için tek yol." ifadelerini kullandı.

Radev ayrıca enerji ve ulaşım politikalarının ikili ilişkilerdeki önemine değinerek, Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki doğalgaz boru hattının inşasının planlanan zamanda bitirilmesini umduğunu söyledi.

Radev, "Doğalgaz transit boru hattı sadece Bulgaristan'ın değil, diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin enerji kaynakları ve yollarını çeşitlendirmesinin önünü açacak." dedi.

Pavlopoulos ise "Komşularımızın, NATO ve AB ile entegrasyonunu destekliyoruz. Balkanlardaki komşularımızın Avrupa perspektifine destek veriyoruz." şeklinde konuştu.

Bulgaristan'ın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulayan Pavlopoulos, AB'nin katılım sürecini tamamlamasının daha iyi olacağını dile getirdi.