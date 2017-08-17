  • 17 AĞUSTOS 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Yer yer Sağanak Yağışlı
Yer yer Sağanak Yağışlı
  • DOLAR 3.518
    EURO 4.132
  • BIST 106871.22
    ALTIN 145.7
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Bulgaristan Başbakanı vatandaştan özür diledi

Bulgaristan Başbakanı vatandaştan özür diledi

Borisov, sosyal medyada kendisini tehdit eden paylaşımda bulunması üzerine güvenlik güçlerince sorgulanan vatandaşı aradı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bulgaristan Başbakanı vatandaştan özür diledi

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sosyal medyada kendisini tehdit eden paylaşımda bulunması üzerine güvenlik güçlerince sorgulanan vatandaşı telefonla arayarak özür diledi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Borisov, kendisine karşı tehdit söylemlerini sosyal medyada paylaşan, bunun üzerine güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak sorgulanan Vasil Kotzev adlı vatandaşı aradı.

Açıklamaya göre, Kotzev'in güvenlik yetkilileriyle sorun yaşadığını öğrendiğini belirten Borisov, şunları kaydetti:

“Kotsev’i telefonla arayıp olaydan haberdar olmadığımı, böyle bir baskıya maruz kaldığı için kendisinden özür dilemek istediğimi söyledim. O da benden özür diledi. Demokrasi budur. Herkes istediğini yazabiliyor işte. Samimi bir görüşme yaptık. Toplumun enerjisini boşa harcamayalım."

Kotzev de basına yaptığı açıklamada, Borisov'un kendisini arayarak özür dilediğini doğrulayarak, “Başbakan ile konuşurken kendisi hakkında düşüncelerimin değişmediğini, ondan hoşlanmadığımı bizzat bildirme olanağından yararlandım.” ifadelerini kullandı.

Kendisini sorgulayan güvenlik güçlerinin fikirdaşlarının isimlerini bildirmesini istediğini aktaran Kotzev, "Ülkenin ulusal telefon rehberini açın, oradakilerin yüzde 95’i benimle hemfikirdir.” dedi.

Bulgaristan vatandaşı 36 yaşındaki Vasil Kotzev, nisan ayında sosyal medya hesabından "Borisov, senin zamanın tükeniyor, artık halkın tüfekli sopalı sevgisini ifade etme zamanı geliyor." ifadelerini paylaştı.

Örgütlü Suçlarla Merkez Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan ve sorgulanan Kotzev, yine sosyal medya hesabından "Borisov’u öldürmek istemediğine dair beyanname imzalamak zorunda kaldığını" yazmıştı.

Etiketler: Bulgaristan, sosyal medya, tehdit, boyko borisov
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER