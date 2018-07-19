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Bulgaristan 2 savaş gemisi alacak

Bulgaristan Parlamentosu, deniz kuvvetlerinin ihtiyaçları doğrultusunda iki savaş gemisinin alımına onay verdi.

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Bulgaristan 2 savaş gemisi alacak

Bulgaristan 2 savaş gemisi alacak. Bulgar Parlamentosunda yapılan oylamada, çok yönlü kullanıma haiz gemilerin NATO ve Avrupa Birliği’nin (AB) operasyonlarına uygun olmaları koşulu getirildi.

Kararda, gemilerin alımı için 984 milyon leva (505 milyon avro) ayrılması kabul edildi.

Projeye göre ilk gemi, üretici ile anlaşma imzalandıktan sonra 5. yılda ikincisi ise 6. yılında Bulgaristan’a teslim edilecek. 

Bulgaristan'da daha önce 8 büyük gemi üreticisinden teklif almıştı.

Yeni gemilerin Rus yapımı 3 savaş gemisinin yerini alması bekleniyor.

Parlamento, 8 Haziran'da da da 16 savaş uçağı ve 154 zırhlı aracın alınmasına yeşil ışık yakmıştı. 

Kaynak: AA

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