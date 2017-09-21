Budistler Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye saldırdı

Myanmar'da Budist milliyetçilerin Arakanlı Müslümanlara yardım götüren gemiye saldırdığı bildirildi.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin ofisinden yapılan açıklamada, bazı Budist milliyetçilerin, Arakan'ın başkenti Sitwe'de Uluslararası Kızılhaç Komitesi ekiplerinin Arakanlı Müslümanlara gönderilecek yardım malzemesini gemiye yüklemelerine engel olmaya çalıştığı belirtildi.

Açıklamada, sayıları 300'ü bulan Budist milliyetçilerin gemiye molotofkokteyli atmasıyla olayların büyüdüğü ifade edildi.

Polisin havaya ateş açarak ve tazyikli su kullanarak kalabalığa müdahale ettiği kaydedilen açıklamada, 8 kişinin gözaltına alındığı vurgulandı.

Adının açıklanmasını istemeyen bir polis memuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganlardan bazılarının yardım gemisine molotofkokteyli attığını, bazılarının da polise sapanla saldırdığını söyledi.

Gemideki yardım malzemesinin, 25 Ağustos'tan bu yana ordu ve Budist milliyetçilerin saldırısı altındaki Maungdaw'da evlerini kaybeden Arakanlı Müslümanlara götürülmesi planlanıyordu.

Myanmar ordusunun, silahlı militanlarla mücadeleyi öne sürerek Arakan'da sivillere yönelik saldırılarında, 25 Ağustos'tan bu yana binlerce Müslüman hayatını kaybetti. Myanmar yönetiminin bölgeye giriş çıkışlara izin vermemesi nedeniyle ölen sivil sayısı tam olarak tespit edilemiyor.

Saldırılarda 200 civarı köy, ordu ve Budist milliyetçiler tarafından yakıldı ya da kullanılamaz hale getirildi. On binlerce Arakanlı Müslüman, can güvenliği nedeniyle hala bölgeden uzaklaşmaya çalışıyor. Myanmar'dan kaçan siviller, dağlık bölgeler, Naf Nehri ya da deniz üzerinden Bangladeş'e geçiyor.

Bangladeş'e 25 Ağustos'tan bu yana 421 binden fazla Arakanlı Müslüman ulaştı.