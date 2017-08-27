Buckingham Sarayı önündeki polise saldırı

İngiliz polisi, önceki gün Buckingham Sarayı önünde gerçekleşen olayda saldırganın tekbir getirerek, 120 santimlik bir kılıçla polislere saldırı teşebbüsünde bulunduğunu açıkladı.

Londra polisinden yapılan açıklamada, sürücünün polis tarafından gözaltına alındığı sırada öndeki yolcu koltuğunun altında bulunan kılıcı alarak savurmaya başladığı kaydedildi.

Polis memurlarının bu sırada kollarından hafif yaralandığının hatırlatıldığı açıklamada, tekbir getiren ve kılıcını savuran saldırganın, polisin göz yaşartıcı sprey kullanmasıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

26 yaşındaki saldırganın tek başına hareket ettiğini düşündüklerini ve şu aşamada başka şüphelileri aramadıklarını bildiren polis, saldırganın sorgusunun devam ettiğini duyurdu.

Başbakan May'den teşekkür

Terörle mücadele birimi tarafından soruşturulan olayda bir erkek sürücü, cuma akşamı Londra'daki Buckingham Sarayı'nın önündeki Mall Caddesi'nde girişin yasak olduğu alana aracıyla girerek otomobilini bölgedeki bir polis aracının yanında durdurmuştu. Bu sırada aracın içinde büyük bir kesici alet olduğunu fark eden polislerin sürücüyü gözaltına almak istediği, sürücünün ise araçtan çıkmayıp polise direndiği ve üç polis memurunu kolundan yaraladığı bildirilmişti.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in resmi konutu olan sarayın önünde gerçekleşen olayda sivillerin saldırıdan etkilenmediği ve polislerin durumlarının iyi olduğu belirtilmişti.

İngiltere Başbakanı Theresa May de yaptığı açıklamada, olaya Londra polisinin hızlı ve cesur bir şekilde müdahalede bulunduğunu belirterek, saldırgana müdahale ederken yaralanan polis memurlarına teşekkürlerini iletmişti.

İngiltere'de bu yıl yaşanan terör saldırıları sebebiyle terör tehdit seviyesi en üstün bir altındaki "ciddi" kademesinde tutulurken, özellikle İngiliz Parlamentosu, Buckingham Sarayı, Başbakanlık, ünlü Trafalgar Meydanı ve kentte turistlerin yoğun olduğu daha birçok noktada silahlı polislerin sayısı artırılmıştı.