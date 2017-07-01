Bu yaz yarım milyar Çinli seyahat edecek

Çin'de temmuz ve ağustos aylarında toplam 598 milyon kişinin tren seyahati yapmasının beklendiği bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkede eğitim ve öğretime ara verileceği 1 Temmuz-31 Ağustos arasında öğrencilerin tatile çıkmasıyla 598 milyon kişinin şehirler arası tren seyahati yapması bekleniyor.

Günlük seyahat edenlerin sayısının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 9,1 artışla 9 milyon 650 bin kişi olacağını açıklayan demiryolu yetkilileri, yolcu yoğunluğu nedeniyle bazı rotalara ek tren seferleri konulacağını belirtti.

Çin'de yeni yıl tatili, "dünyanın en büyük iç göç hareketi" olarak adlandırılamış, ocak ve şubat aylarında yaklaşık 900 milyon kişi şehirler arası yolculuk yapmıştı.