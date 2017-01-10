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Bu ülkede Pokemon GO yasaklanacak

Çin, güvenlik tehdidi oluşturduğu gerekçesiyle popüler mobil oyun uygulaması Pokemon GO'yu yasaklayacağını açıkladı.

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Bu ülkede Pokemon GO yasaklanacak

Çin Basın, Yayın, Radyo, Film ve Televizyon İdaresi (SAPPRFT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, coğrafi bilgi, ulaşım ve kişisel güvenliğe tehdit oluşturduğu için sabit konum takibi kullanan mobil uygulamalara onay vermeyeceğini duyurdu.

Kurum tarafından mobil oyun uygulamalarına yönelik güvenlik analizi yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Pokemon GO ve benzeri uygulamaların kullanılması ya da ülkedeki teknoloji endüstrisi tarafından geliştirilmesine bundan sonra izin verilmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Etiketler: çin, Pokemon Go, mobil oyun uygulaması
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