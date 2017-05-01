Bu ülkede martı besleyene 370 lira ceza uygulanıyor

İngiltere'nin East Devon bölgesinde martıları besleyenlere para cezası uygulanacak.

İngiltere'nin güneybatısındaki East Devon bölgesinde Belediye Meclisi, martıları beslediği görülen kişilere 80 sterlin (yaklaşık 370 lira) para cezası verilmesi kararı aldı.

Karara gerekçe olarak insanlardan yemek çalmayı alışkanlık haline getiren martıların büyüdükçe daha da saldırganlaşmasından duyulan endişe gösterildi.

Karar, Belediye Meclisi üyesi 68 yaşındaki Ian Stewart'ın dudağının, sandviçini kapmaya çalışan bir martı tarafından yarılmasının ardından alındı.

İngiliz milletvekilleri de şubat ayında, martı üreme dönemi öncesinde konuyu Parlamentonun gündemine taşımış, martıların özellikle deniz kıyısında yemek yiyen emeklilere saldırması tartışılmıştı. Parlamentodaki tartışmada bir milletvekili bazı martıların "bir köpek büyüklüğüne" ulaşabildiğine dikkat çekmişti. AA