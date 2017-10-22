Bu ülkede 'kanser' her yıl 250 bin kadı öldürüyor!

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da her yıl 250 bin kadın kanser nedeniyle yaşamını yitiriyor.

Başkent Abuja'da kansere karşı farkındalık kazandırmak amacıyla düzenlenen "Kanserden Uzaklaş" programında konuşan MadicAid Kanser Vakfı üyesi ve Kebbi Eyalet Valisinin eşi doktor Zainab Bagudu, ülkede kansere yakalanan kadınların sadece yüzde 5'inin hayatta kalabildiğini belirtti.

Bagudu, "Nijerya'da yılda yaklaşık 250 bin kadın kanser nedeniyle hayatını kaybediyor." dedi.

Kanserin küresel salgın haline geldiğini ancak Afrika'daki etkilerinin daha kötü olduğunu vurgulayan Bagudu, Nijerya'daki sağlık sisteminin yetersiz kaldığının ve etkin bir tarama sisteminin bulunmadığının altını çizdi.

Petrol ve doğalgaz gibi yeraltı zenginliklerine sahip Nijerya'da, sağlık alanındaki yatırımların yetersizliği nedeniyle kolera, sıtma, çocuk felci ve ishal gibi salgın hastalıklara sık sık rastlanıyor.

Kaynak: AA