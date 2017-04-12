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Buradasınız : » » Bu ülkede her 9 dakikada bir çift boşanıyor

Bu ülkede her 9 dakikada bir çift boşanıyor

İran Meclisi Sosyal Komisyon Başkanı Selman Hodadadi, ülke genelinde dakikada 9 boşanmanın kayda geçtiğini bildirdi.

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Bu ülkede her 9 dakikada bir çift boşanıyor

İran Meclisi Sosyal Komisyon Başkanı Selman Hodadadi, ülke genelinde dakikada 9 boşanmanın kayda geçtiğini bildirdi.

İran Meclisi Haber Ajansına konuşan Hodadadi, ülkede boşanma oranlarının çok yükseldiğini, başkent Tahran'da yüzde 50'leri bulduğunu belirtti.

İran'da dakikada 9 boşanma olayının mahkeme kayıtlarına geçtiğini vurgulayan Hodadadi, evli kalma süresinin de önemli ölçüde azaldığına ve evlenme yaşının yükseldiğine dikkati çekti.

Hodadadi, hayat şartlarının zorlaşması ve işsizliğin, gençlerin evlenmeye yönelmesinin önündeki en büyük engeller olduğunu kaydetti.

Evlenmeyi teşvik etmek amacıyla 2005 yılında çıkarılan "Gençlerin evliliğini kolaylaştırma" yasasının birkaç maddesi dışında hükümet tarafından uygulanmadığını hatırlatan Hodadadi, "Maalesef hükümetin gündeme getirdiği 'evlenme kredisi' için de bankalar tarafından türlü zorluklar çıkartıldı ve kolaylık sağlanmadı." dedi.

Selman Hodadadi, boşanmayla sonuçlanan evliliklerin ortalama süresinin 5-7 yıldan 3-5 yıla düşmesinin endişe verici olduğunu sözlerine ekledi.

İran Meclisi Sosyal Komisyon Başkanı Hodadadi, söz konusu boşanma verilerine "muta" denilen anlaşmalı evliliklerden doğan ayrılıkların da dahil olup olmadığı konusunda bilgi vermedi.

Şiiliğin temel öğretilerinden olmakla birlikte Şiilerin bir kısmının tercih ettiği muta nikahı, kadın ve erkeğin belirli bir süre ve ücret (mihr) karşılığında anlaşarak başlattıkları bir evlilik çeşidi olarak İran'daki medeni kanuna göre yasal olarak uygulanıyor.

Etiketler: iran, evli, boşanma
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