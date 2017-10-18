Bu ülkede dizel jeneratörler yasaklandı!

Hindistan Çevre Kirliliği (Önleme ve Kontrol) Kurulu (EPCA), başkent Yeni Delhi'de kömürle çalışan bir elektrik santralini kapattı ve dizel yakıt kullanan jeneratörlerin yasaklanması kararını aldı.

"Times of India" gazetesinin haberine göre, EPCA, yarın "Işık Bayramı" olarak da bilinen Diwali Festivali'nin kutlanmaya başlanacağı Yeni Delhi'de, hava kalitesinin "çok kötü" kategorisine düşmesi üzerine 15 Mart 2018'e kadar yürürlükte olacak bir dizi önlem alındığını açıkladı.

Önlemler kapsamında, başkentte dizel jeneratörlerin, hastane, baz istasyonu ve metro gibi temel hizmetleri karşılayan yerler dışında kullanılması yasaklandı.

Dün itibarıyla yürürlüğe giren önlemler çerçevesinde dizel jeneratörler, düğünler, konutlar ve alışveriş merkezlerinde kullanılamayacak. Zig-zag teknolojisi kullanmayan tuğla ocakları ve Badarpur Termik Santrali de kapatıldı.

Yürürlüğe giren önlemler arasında Delhi'ye giren kamyonların kontrolden geçirilmesi, şehre girmesi uygun görülmeyenlerin geri çevrilmesi ve atık yakımının engellenmesi de yer alıyor.

Delhi Kirlilik Denetim Komitesi, atık yakanların bildirilmesi için bir ihbar hattı kurdu.

Hava kirliliğini azaltmak için uzun vadede benimsenecek tedbirler arasında park ücretlerinin artırılması ve toplu taşıma araçlarının kullanımının teşvik edilmesi de bulunuyor.

Son ölçümler, Yeni Delhi'de havada her metreküpte 200 mikrogram zehirli partikül bulunduğunu gösterdi. Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) göre, insan sağlığına tehdit oluşturmaması için 1 metreküp havanın en fazla 25 mikrogram zehirli partikül içermesi gerekiyor.

Başkentte geçen yıl 5 günlük Diwali Festivali'nin ardından havadaki zehirli partikül miktarı 778'e fırlamıştı. Yüksek Mahkeme acil sağlık durumu ilan etmiş, Delhi eyalet yönetimi okulları 3 gün tatil etmiş, tüm inşaat faaliyetlerini 5 günlüğüne yasaklamış, Badarpur Termik Santrali'ni de kısa süreliğine kapatmıştı.

Yeni Delhi, DSÖ'nün 2014 yılında yaptığı bir araştırmaya göre bin 600 kent arasındaki havası en kirli şehir.

Hindistan'da yılın en önemli festivallerinden biri kabul edilen Diwali, hasat mevsiminin sona ermesini simgeliyor. Kötüye karşı iyinin zaferinin kutlandığı festival, 19 Ekim'de başlayacak ve 5 gün sürecek.

Yüksek Mahkeme, 9 Ekim'de Yeni Delhi'de hava kirliliğini önlemek için havai fişek satışına yasak getirmişti.