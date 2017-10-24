Bu ülkede artık madeni para basılmıyor!

Belçika Kraliyet Darphanesi, madeni para basmayı bıraktı.

Mali sıkıntı yaşayan Belçika'da hükümet, aldığı tasarruf tedbirlerini hayata geçiriyor. Tedbirler kapsamında alınan bir kararla madeni para basımı durduruldu.

Darphanenin kapatılması ile 43 çalışan ise Maliye Bakanlığı'nın çeşitli birimlerinde istihdam edilecek.

Darphane, 1832 yılından beri çalışıyordu

Belçika Kraliyet Darphanesi, 1832 yılından beri ülkede kullanılan paraları basıyordu.

Belçika frangından avroya geçiş sonrasında Darphane'de sadece madeni para basımı yapılıyordu.

Avro para birimini kullanan Avrupa Birliği üyesi ülkelerde banknotları Avrupa Merkez Bankası tedavüle sokuyor.

Madeni paraları ise avro bölgesi ülkeleri basıyor.

Kaynak: TRT Haber