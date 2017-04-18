Güney Kore Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Cho Yun-soo, "Kore'ye son gidişimde Türk Hava Yolları'nın (THY) rezervasyonlarına baktığımda Koreliler tarafından doldurulduğunu gördüm. Bu sene Koreliler Türkiye'ye gelecek." dedi.

Büyükelçi Cho, Atılım Üniversitesinde düzenlenen "Kore-Türkiye: Geçmiş, Bugün ve Gelecek" adlı konferansta yaptığı sunumda, bir ülkenin ekonomik olarak nasıl kalkınacağını dünyanın 12. büyük ekonomisi olan ülkesini örnek vererek anlattı.

Geçen sene Güney Kore'den Türkiye'ye gelen turist sayısının düşük olduğunu belirten Cho, "Kore'ye son gidişimde THY rezervasyonlarına baktığımda Koreliler tarafından doldurulduğunu gördüm. Bu sene Koreliler Türkiye'ye gelecek." ifadesini kullandı. Büyükelçi, Türkiye'de orta-büyük ölçekli 140 Kore firmasının bulunduğunu ayrıca 3 bin Korelinin de Türkiye'de yaşadığını kaydetti.

Gelişmekte olan ülkelerin katkısı olmadan dünyadaki sorunların çözülemeyeceğini söyleyen Cho, Meksika-Endonezya-Güney Kore-Türkiye-Avustralya (MIKTA) oluşumunu örnek vererek Kore'nin yanı sıra Türkiye'nin buraya üye olduğunu vurguladı.

Cho, iki ülke arasındaki ilişkilerin ve yatırımın önemine değinerek "İş adamlarıyla bir araya geldiğimde önce kendi ülkenize yatırım yapın, ikinci olarak da Türkiye'ye yatırım yapın tavsiyesinde bulunuyorum." dedi.

Kendisini dinleyen öğrencilere seslenerek çok çalışmaları gerektiğini belirten Büyükelçi Cho, Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ı örnek vererek Mardin gibi küçük bir şehirde doğmasına rağmen dünya çapında başarılı olduğunu sözlerine ekledi. AA