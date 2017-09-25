Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuri el-Maliki, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yasa dışı referandumunu "Irak halkının birliğine karşı savaş" olarak nitelendirdi.

Maliki, Bağdat'ta düzenlenen referandum karşıtı etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, "Referandumun Irak geneli ve Kürdistan bölgesi özelinde tehlikeli yansımaları olacak. Hükümet referandumu iddia edenleri tamamen boykot etmeli." dedi.

Referandumun gayri meşru olduğunu vurgulayan Maliki, "Tüm tarafların ve mercilerin yasal olmadığına karar verdiği bu referandum Irak halkının birliğine karşı açılmış savaştır." ifadelerini kullandı.

Irak'a komşu ülkelerin referanduma karşı tavrının net olduğunu belirten Maliki, bu ülkelerin IKBY'ye karşı ekonomik, siyasi ve güvenlik tedbirleri almasını istedi.

Maliki, "Arap, Kürt ve diğer bileşenler, İsrail'in bu ayrılık projesine karşı durmalı. Hükümet de Kerkük ve diğer tartışmalı bölgelerdeki Türkmen, Arap, Ezidi ve diğer bileşenlerin can güvenliğini sağlamalı." diye konuştu.

Irak Federal Mahkemesi'nin "anayasaya aykırı" bularak durdurulmasına karar verdiği referanduma Bağdat yönetiminin yanı sıra Birleşmiş Milletler, ABD, komşu ülkeler ve tüm uluslararası toplum karşı çıkarken sadece İsrail açıktan destek vermişti.