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Buradasınız : » » Bu papağan Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor

Bu papağan Kur'an-ı Kerim okumayı biliyor

Zaman zaman yetenekleriyle herkesi şaşırtan papağanlara bir yenisi daha eklendi. Ürdün'ün başkenti Umman'da yaşayan Mudalal adlı papağan Kur'an-ı Kerim okuyor.

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Adı Mudalal.

Sahibi ona bu ismi vermiş, çünkü Mudalal “aziz olan” anlamına geliyor.

O bir gri papağan.

Gri papağanlar dünyanın en zeki papağanları arasında yer alıyor.

Öyle yetenekliler ki, konuşmayı öğrenmekle kalmıyor, sahiplerinin ses tonunu bile taklit edebiliyorlar. Neredeyse bir insan gibi cümle kurma yetisine sahipler.

Mudalal, 6 yıl önce henüz 6 aylıkken diş teknisyeni Hüseyin Al Sawalmeh’in Amman dışındaki laboratuvarına geldi.

Sawalmeh o günden beri Mudalal’a Kur’an-ı Kerim’den sureleri ezberletmeye çalışıyor.

Mudalal bugün üç sureyi ana dil seviyesinde akıcı şekilde okuyabiliyor.

Sawalmeh , papağanıyla arasında çok özel bir bağ olduğunu ve onu çok sevdiğini söylüyor. Mudalal da bu sevgi ve ilgiye karşılık azimle kendisine öğretilen sureleri ezberlemeye devam ediyor. 

Etiketler: mudalal, kuran- ı kerim okuyan papağan, gri papağan
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