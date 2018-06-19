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Bu köyde halk, timsahlarla bir arada yaşıyor

Hayvan alemindeki en ölümcül avcılardan biri olan timsahlar, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki bir köyde insanlarla barış içinde bir arada yaşıyor.

19 Haziran 2018 Salı 14:12





