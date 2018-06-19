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Bu köyde halk, timsahlarla bir arada yaşıyor

Hayvan alemindeki en ölümcül avcılardan biri olan timsahlar, Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'daki bir köyde insanlarla barış içinde bir arada yaşıyor.

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Yüzyıllardır timsahlarla içiçe yaşayan halk, bugüne dek ölümcül bir saldırıya uğramadıklarını söylüyor. Köyde timsahlar 500 yıl öncesine uzanan bir efsane sebebiyle kutsal sayılıyor.

Efsaneye göre timsahlar 500 yıl önce susuz olan köy halkını su kaynağına yönlendirmiş. Böylelikle suya kavuşan köylüler, timsahları kutsal kabul etmiş. 

Bölgeye turist çeken timsahlar artık köy halkının geçim kaynağı haline de dönüşmüş.

Kuraklıkla boğuşan köylüler, ileride timsahların onları sulak verimli topraklara yönlendireceğini umut ediyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: timsah, Burkina Faso
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