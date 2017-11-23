  • 23 KASIM 2017, PERŞEMBE

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Bu bardaklar yenilebiliyor

Endonezyalı bir genç, doğa dostu yenilebilir bardak geliştirildi.

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Bu bardaklar yenilebiliyor
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Dünyada, her yıl milyonlarca plastik atık doğaya karışıyor. Bu durum, çevresel bir felaketin de habercisi niteliğinde.

Endonezyalı bir genç ise bunun önüne geçmeye niyetli.

Plastik atıkların dünyaya verdiği zarar, bu genç adamı bir proje geliştirmeye teşvik etmiş.

Genç girişimci, doğayı kirletmeyen bardaklar geliştirdi. Üstelik plastik yerine su yosunundan üretilen bardaklar, oldukça lezzetli.

Aynı zamanda Evoware şirketinin kurucusu olan David Christian, şirketinin kimyasal içermeyen, doğada çözünebilen ambalajlar konusunda yeni projelerinin de yolda olduğunu söyledi.

Doğa dostu bardakların maliyetlerinin plastiğe oranla yüksek oluşu üretim kısmında soruna neden oluyor.

Endonezyalı gencin sıradaki hedefi, deniz yosunundan poşetler ve paketleme malzemeleri üretmek.

Dünya çapında her yıl 500 milyar plastik şişe üretiliyor.

Ve bunların yarısından fazlası bir defalık kullanımın ardından çevreye atılıyor.

TRT HABER

Etiketler: yenilebilir bardak, Endonezya
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