B'Tselem'den İsrail askerlerine çağrı: Ateş emrine uymayın

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem, İsrail askerlerinin Filistinlilere uyguladığı şiddete tepki göstererek sayfasından bildiri yayınladı. İsrail askerlerinin Filistinli göstericilere neden ateş açmaması gerektiğini anlattılar.

"Silahsız ve tehdit oluşturmayan insanlara karşı gerçek mermi kullanımı yasalara aykırıdır."

Kuruluş, tel örgülere yaklaşan veya bu örgüleri geçmeye teşebbüs eden kişilere gerçek mermiyle ateş açılması emri verilemeyeceğini de açıkladı.

19'u şehit, 2000 bine yakın yaralı

B'Tselem, geçen hafta Cuma gününden bu yana Gazze sınırında, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş açarak 19 Filistinliyi şehit etmesi ve 1500'den fazlasını yaralamasını eleştirdi.

Önlem yerine, gerçek mermiyle ateş açıldı

İsrail ordusunun Gazze sınırındaki protestolara hazırlıklı olmasına rağmen, İsrailli yetkililerin sivil kayıpların azaltılması için önlem almak yerine, Gazze sınırındaki tellerden yüzlerce metre ötedeki göstericilere gerçek mermiyle ateş açılması emri verdiğine dikkat çekildi.

"Yasa dışı emirlere uymak suçtur"

İsrail askerlerinden Filistinli sivillere karşı gerçek mermi kullanılması emrine karşı çıkmalarını isteyen kuruluş, "Yasa dışı emirlere uymak suçtur" hatırlatması yaptı.

İsrail terörü sürüyor

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı için geçen Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halka gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başladığı ilk günden itibaren 19 Filistinli şehit oldu, 1500'den fazla Filistinli yaralandı.

Öte yandan, geçen Cuma Filistin'de son yılların en büyük gösterilerinden birine sahne olan Gazze sınırında, yarın da büyük bir gösteri düzenlenmesi bekleniyor.

Kaynak: AA