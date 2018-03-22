Brüksel'deki saldırılarda hayatını kaybedenler anıldı

Belçika’da 22 Mart 2016’da Brüksel Havalimanı ve Maalbeek metro istasyonuna yönelik düzenlenen saldırılarda ölen 31 kişi için anma töreni düzenlendi.

Törene katılan kurbanların yakınları ve birçok Belçikalı, saldırıların gerçekleştiği noktalarda ölenler için çiçek ve mum bıraktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün Zavantem Havaalanı ile AB binasına yakın Maelbeek metro istasyonunda düzenlenen saldırılarda 31 kişi ölmüş, 261 kişi de yaralanmıştı.

Belçika’da gerçekleşen en büyük saldırı olarak tarihe geçen olayın ardından Belçika hükümeti 3 günlük ulusal yas ilan etmişti.

Kaynak: Reuters - İHA