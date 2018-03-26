Brüksel'de Rusya ve Esed rejimini protesto ettiler

Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi'nin binaları yakınındaki Schuman Meydanı'nda düzenlenen gösteriye yaklaşık 50 protestocu katıldı.

"Suikastçı-katiller" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride Beşşar Esed, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney aleyhine sloganlar atıldı.

AB ülkeleri ve uluslararası toplumdan Suriye'de, Rusya ve Esed'in saldırılarının durdurulmasını isteyen göstericilerden bazıları da katliamlara dikkat çekmek için kan kırmızısı renkle boyalı ceset torbaları giydi.

Basın açıklamasının ardından gösteri olaysız sona erdi.

Kaynak: AA