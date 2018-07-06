Brüksel'de Müslüman genç kıza saldırı protesto edildi

Brüksel Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 50 sivil toplum örgütü üyesi, Anderlues kasabasında saldırıya uğrayan Müslüman genç kıza destek için, basın bildirisi okuyarak tepkilerini ortaya koydu.

"Sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlardan destek gördük"

Adalet Sarayı önündeki gösteriye katılan saldırıya uğrayan kızın teyzesi Yasemin, saldırının ardından sivil toplum kuruluşlarından ve vatandaşlardan büyük destek gördüklerini söyledi.

Saldırganların henüz tutuklanmadığını belirten Yasemin, "Bizi Anderlues Belediye Başkanı dışında arayan hiçbir üst düzey siyasi olmadı" dedi.

Genç kız sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştı

Genç kız, pazartesi gecesi Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Charleroi şehrine bağlı Anderlues bölgesinde sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştı. Genç kızın sokakta önünü kesen saldırganlar, önce kendisine hakaret etmiş ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırtmıştı.

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "Pis Arap" diye bağırmış, elbisesini yırttıkları kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle zarar vermişti.

Kaynak: AA