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Brüksel'de Filistinli mahkumlara destek gösterisi

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "Filistin Esirler Günü" dolayısıyla protesto gösterisi düzenlendi.

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Brükselde Filistinli mahkumlara destek gösterisi

Filistinlilerin 1974 yılından bu yana "Esirler Günü" olarak kabul ettiği 17 Nisan'da çeşitli sivil toplum kuruluşlarının (STK) katılımıyla destek gösterisi gerçekleştirildi.

Merkez tren garı önünde yapılan ve yaklaşık 2 saat süren gösteriye 100 civarında protestocu katıldı.

Göstericiler, "Filistinli mahkumlara özgürlük", "Her yıl 700 Filistinli çocuk hapse atılıyor" ve "Filistinli çocuklar 2000'den beri hapsediliyor" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Fransızca ve İngilizce sloganların atıldığı gösteride okunan metinde, "1967'den bu yana İsrail işgaline ve yarım asırdır devam eden sömürgeleştirmeye direnen 800 bin Filistinli hapsedildi. Günümüzde 300'ü çocuk 6 bin 500 Filistinli İsrail hapishanelerinde esir tutuluyor." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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