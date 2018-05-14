Brüksel Havayolları'nda pilotlar greve gitti

Brüksel Havayolları'nın pilotları yerel basına gönderdikleri mektupla grev kararı aldıklarını açıkladı.

14-16 Mayıs'ta grev yapacak olan pilotlar sadece daha yüksek maaş değil, genel çalışma koşullarında iyileştirme istediklerini belirtti.

"Ortalamanın üstünde bir gelirleri" olduğunu kabul eden pilotlar, çalışma ortamlarının "sağlıksız" olduğuna dikkat çekti.

Pilotlar, kuru hava, toksik duman ve basınç değişiminin yoğun olduğu bir ortamda çalışmanın sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğine işaret ederek çalışma saatlerinin düzensizliğinden yakındı.

Brüksel Havayollarında yaklaşık 500 pilot çalışıyor. Pilotların 2 günlük grev kararı, uçuşların yüzde 75'inin iptal edilmesine neden oldu.

Aynı havayolu şirketinin pilotları, 2013'te de greve gitmişti.

Kaynak: AA