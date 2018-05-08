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Buradasınız : » » Brüksel Havalimanı'nda 20 bin civciv gazla itlaf edildi

Brüksel Havalimanı'nda 20 bin civciv gazla itlaf edildi

Brüksel Havalimanı'nda konteyner içindeki 20 bin civciv gazla itlaf edildi.

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Brüksel Havalimanında 20 bin civciv gazla itlaf edildi

Belçika medyasında yer alan habere göre, Kongo'nun başkenti Kinşasa'ya gönderilmek üzere Brüksel Havalimanı'na getirilen konteynerlerdeki 20 bin civcivin nakil işlemlerinde sorun çıktı.

Bunun üzerine havalimanı yetkilileri, nakliye firmasını arayarak şirketten sıcak asfalt üstünde kalan ve içinde civcivlerin bulunduğu konteynerleri geri almasını istedi ancak firma talebi geri çevirdi.

Yetkililer, bazı civcivlerin sıcaktan ölmeye başlaması üzerine havalimanına veteriner çağırdı.

Veteriner, "civcivlerin acısına son vermek için uyutulmalarına" karar verdi.

Havalimanı itfaiyesi, bu görevi yerine getirmeyi kabul etmeyince Zaventem ilçesine bağlı itfaiye ekipleri 20 bin civcivi gazla itlaf etti.

Flaman Hayvan Hakları Koruma Birimi, ilgili makamlara ithalatçı firma hakkında soruşturma başlatılması için şikayette bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: civciv, brüksel havalimanı
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