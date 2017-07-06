British Airways'in kabin görevlileri greve gidiyor

İngiltere’nin önde gelen sendikalarından Unite tarafından yapılan açıklamada düşük ücretleri protesto etmek için kabin görevlilerinin 19 Temmuz tarihinden itibaren 14 gün süreyle greve gitme kararı aldığı belirtildi.

British Airways’den yapılan açıklamada ise sendikanın yeni bir grev kararı almasının uygun bulunmadığı bildirildi.

Şirketin açıklamasında, “Bir sendikanın, çalışan insanların tatillerini hedef almaya çalışarak, üyelerine temmuz ayının tamamında ücret ve gelirlerinden vazgeçmelerini istemesi olağan dışı görünüyor." denildi.

Unite Ulusal Sorumlusu Oliver Richardson ise “Bugün duyurduğumuz grev kararı üyelerimizin daha iyi maaş talebi konusundaki kararlılığının bir göstergesi. Bu grev British Airways’in zorbaca tavrına karşı.” ifadesini kullanıldı.