Brigitte Macron: Melania Trump Beyaz Saray’ın penceresini bile açamıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron, ABD’ye yaptıkları ziyaretin ardından yaşananları Fransız medyasına anlattı.

Haberlere göre, Washington’da 3 gün geçiren Brigitte Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın eşi Melania Trump’ın güçlü tarafını sakladığını ve kendi evinde “hapis hayatı” yaşadığını dile getirdi.

"Hapis hayatı yaşıyor gibi"

Melania Trump’ın eğlenceli ve zeki tarafını öven Macron, "Melania hiçbir şey yapamıyor. Hapis hayatı yaşıyor gibi. Her şeyin kararı verilmiş, ona uygun davranıyor. Beyaz Saray’ın penceresini bile açamıyor. Çünkü güvenlik görevlileri arıyor ve pencereyi kapatmasını söylüyor" dedi.

Melania Trump’ın dışarıya çıkamadığını savunan Macron, "Ben her gün Paris sokaklarında gezerim" diye konuştu.

Kaynak: İHA