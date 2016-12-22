Brezilyalı firmalara 3,5 milyar dolar rüşvet cezası

Brezilya'da inşaat firması Odebrecht ve petrokimya şirketi Braskem, birçok ülkede hükümet yetkililerine rüşvet verdikleri iddialarıyla ilgili varılan anlaşma çerçevesinde 3,5 milyar dolar ceza ödemeyi kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı, New York'taki federal mahkemede görülen davada varılan anlaşmanın, 1977 yılında yürürlüğe giren yabancılara yönelik yolsuzluk faaliyetleriyle ilgili yasa çerçevesinde sağlandığını açıkladı.

Brezilyalı firmalar Odebrecht ve Braskem'in, paravan şirket ve off-shore teşekküller aracılığıyla yüz milyonlarca dolar rüşvet verdiklerini kabul ederek Brezilyalı, İsviçreli ve Amerikalı yetkililerin suçlamalarıyla ilgili olarak anlaşma yoluna gitmeyi tercih ettiği kaydedildi.

Amerikalı yetkililer, şirketlerin, Panama, Peru, Angola ve diğer ülkelerde kamu ihalelerini teminat altına almak dahil olmak üzere 2001 yılından bu yana dünya çapında 100 projeyle bağlantılı toplam 788 milyon dolar rüşvet ödediğini kaydetti.

Federal savcılar, bazı off-shore teşekküllerin, ABD'deki şahıslar tarafından sahiplenildiğini veya bu kişiler tarafından işletildiğini açıkladı.

Anlaşma çerçevesinde 3,5 milyar dolar ödemeyi kabul eden iki firmanın, şirket yetkililerin bireysel soruşturulması dahil emniyet birimleriyle iş birliği yapmaya, gelecek üç yıl boyunca bağımsız gözlemciler tarafından izlenmeye razı olduğu da ifade edildi.

Odebrecht şirketinin avukatı William Burck, anlaşma konusunda "firmanın bu sayfayı kapatıp geleceğine odaklanmaktan memnun olduğu" açıklamasını yaptı.

Odebrecht'in Brezilya'da petrol devi Petrobras hakkında yürütülen soruşturmada da adı geçiyor. "Araç Yıkama Operasyonu" olarak adlandırılan soruşturma çerçevesinde yargılanan Odebrecht firmasının eski başkanı Marcelo Odebrecht, mart ayında 19 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. AA